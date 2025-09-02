 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     08.09.2025 06:32

Переменная облачность и до плюс 24 ожидаются в Москве и регионе 8 сентября

Теги:  Москва  Подмосковье  погода  Гидрометцентр 

8 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 8 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, по области от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/c», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра период комфортной погоды в диапазоне 20-25 градусов прогнозируется в центре европейской России до конца недели.

Москва  Подмосковье  погода  Гидрометцентр 

