Переменная облачность и до плюс 24 ожидаются в Москве и регионе 8 сентября

8 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 8 сентября, сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, по области от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/c», – говорится в сообщении.



Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.



По данным Гидрометцентра период комфортной погоды в диапазоне 20-25 градусов прогнозируется в центре европейской России до конца недели.