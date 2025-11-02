Переменная облачность и до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в воскресенье 9 ноября

9 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве в воскресенье 9 ноября прогнозируется переменная облачность и температура воздуха до плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление - 749 мм ртутного столба.



В столичном регионе будет плюс 6-8 градусов, в ночь на понедельник температура в Москве может опуститься до плюс 3 градусов.



В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла. В ночь на понедельник в отдельных районах температура воздуха опуститься до 0 градусов.