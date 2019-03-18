18 марта. Mossovetinfo.ru – В московском районе Бабушкинский началось переселение еще одного дома по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, с 16 марта жители переселяемого дома на улице Верхоянская получают смотровые ордера на новые квартиры. В качестве вариантов переезда им предлагают квартиры в трех расположенных по соседству домах, построенных в рамках программы реновации. За первые два дня уже половина жителей расселяемого дома принесли заявления о согласии на переезд.
Всего в районе Бабушкинский в программу реновации жилья вошло 93 дома. Первые переселения в рамках программы начались летом 2018 года. Дом на улице Верхоянская стал пятым в районе, который расселяют в рамках программы.
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