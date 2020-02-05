Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     05.02.2020 11:02

Перевозчиков Подмосковья обяжут информировать пассажиров о возможности бесплатного проезда

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  Мособлдума  законопроекты  общественный транспорт  опалата проезда 

5 февраля. Mossovetinfo.ru – Мособлдума готовит законопроект согласно которому, первозчики работающие в Московской области, обязаны будут информировать пассажиров о возможности бесплатного проезда в общественном транспорте в случае невозможности безналичной оплаты, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного парламента.

Согласно существующему постановлению правительства Московской области, если пассажиру отказано в безналичной оплате проезда, он имеет право ехать бесплатно. Однако при этом на карте у него должно быть достаточно средств. В случае, если зайдет контролер, пассажир должен сообщить, что ему было отказано в безналичной оплате, а также иметь при себе карту «Стрелка» или банковскую карточку с суммой, которую хватит на оплату поездки.

Однако, по словам спикера Мосгордумы Игоря Брынцалова, от жителей поступает множество сообщений о том, что перевозчики отказываются принимать к оплате карты «Стрелка» и банковские карты, а требуют произвести оплату наличными.

Согласно новому законопроекту, перевозчики должны будут не только информировать пассажиров о возможности бесплатного проезда при отказе в безналичной оплате, но и будут нести ответственность за непредоставление такой информации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  Мособлдума  законопроекты  общественный транспорт  опалата проезда 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:43 В России Новых случаев заболевания коронавирусом в РФ не выявлено - данные на 5 февраля

11:33 Город (Москва и область) Погодные модули установят на 18 станциях МЦД

11:02 Город (Москва и область) Перевозчиков Подмосковья обяжут информировать пассажиров о возможности бесплатного проезда

10:33 Город (Москва и область) Дом на 216 квартир построят по реновации в районе Люблино

09:57 Другое Стали известны претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

Актуальные материалы

18:38 Общество Оппозиция в письме Собянину попросила не препятствовать проведению «Марша Бориса Немцова» 29 февраля

22:27 В мире РЖД приостановили сообщение с Китаем из-за короновируса

10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию

10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве

12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru