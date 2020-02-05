5 февраля. Mossovetinfo.ru – Мособлдума готовит законопроект согласно которому, первозчики работающие в Московской области, обязаны будут информировать пассажиров о возможности бесплатного проезда в общественном транспорте в случае невозможности безналичной оплаты, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного парламента.



Согласно существующему постановлению правительства Московской области, если пассажиру отказано в безналичной оплате проезда, он имеет право ехать бесплатно. Однако при этом на карте у него должно быть достаточно средств. В случае, если зайдет контролер, пассажир должен сообщить, что ему было отказано в безналичной оплате, а также иметь при себе карту «Стрелка» или банковскую карточку с суммой, которую хватит на оплату поездки.



Однако, по словам спикера Мосгордумы Игоря Брынцалова, от жителей поступает множество сообщений о том, что перевозчики отказываются принимать к оплате карты «Стрелка» и банковские карты, а требуют произвести оплату наличными.



Согласно новому законопроекту, перевозчики должны будут не только информировать пассажиров о возможности бесплатного проезда при отказе в безналичной оплате, но и будут нести ответственность за непредоставление такой информации.