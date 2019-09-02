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Город (Москва и область)     02.09.2019 14:26

Первая неделя сентября в Москве будет по-летнему теплой

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Теги:  погода 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – По-летнему теплая погода ожидается в Москве в первую неделю сентября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

По прогнозам синоптиков, в течение всей недели Москва будет находится в зоне влияния антициклонов, что обеспечит тёплую и преимущественно солнечную погоду с температурой воздуха в дневное время на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Кратковременные дожди в столице возможны в понедельник и в среду, в остальное время осадков не ожидается. В дневное время температура воздуха в Москве будет подниматься до +23.. +25 градусов.


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Теги: 
погода 

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