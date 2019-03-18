18 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве на территории бывшего завода «Кристал» началось создание первой в России 3D-фабрики по созданию деталей для локомотивов и транспортного машиностроения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Группы компаний «2050.digital».



Созданием фабрики занимается компания «2050.Аддитивные технологии» («2050.АТ»), которая входит в Группы компаний «2050.digital».



Уже установлено 9D-принтеров, которые печатают детали по технологии FDM (послойное наращивание изделия из расплавленной пластиковой нити). Ожидается, что за первое полугодие текущего года, будет установлено от 40 до 50 принтеров, из них от 10 до 15 будут рассчитаны на производство деталей больших размеров. Отмечается, что в базе данных новой фабрики уже находятся 3D-модели нескольких сотен различных деталей.