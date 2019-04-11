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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     11.04.2019 14:00

Первые 35 семей в Дмитровском районе Москвы получили квартиры по реновации

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Теги:  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  программа реновации  жилье 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Первые 35 семей в Дмитровском районе Москвы получили ключи от новых квартир в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества столицы Михаила Гамана.

Новое жилье получили жители сносимой пятиэтажке, расположенной на Долгопрудной улице. Их новые квартиры расположены в Новостройке по адресу Долгопрудная улица, дом 12, в шаговой доступности от прежнего жилья.

Гаман сообщил, что квартиры в новом доме осмотрели уже 75 семей. 59 семей уже дали согласие на переезд в новые квартиры. По словам Гамана, до середины апреля ключи от новых квартир получат еще 12 семей.


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Теги: 
программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  программа реновации  жилье 

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