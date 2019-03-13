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Город (Москва и область)     13.03.2019 09:14

Первые автомобили-беспилотники появятся на улицах Москвы в апреле

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Теги:  беспилотные автомобили  тестирование 

13 марта. Mossovetinfo.ru – Первые автомобили-беспилотники появятся на улицах Москвы и Татарстана в апреле, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Александр Морозов.

Беспилотные автомобили появятся на улицах в рамках эксперимента правительства по тестированию высокоавтоматизированных автомобилей. По словам Морозова, свои варианты беспилотников разрабатывают различные компании, в общей сложности на дорогах появится порядка 150 автомобилей-беспилотников. Большая часть из них разработана компанией «Яндекс».

Морозов отметил, что различные компании используют для создания беспилотных автомобилей различные платформы: Nissan, «ГАЗ», «Камаз», а также Ford Focus и Kia Optima. При этом часть компаний, в том числе такие производители, как Scania, Volvo, MAN, не планируют принимать участие в эксперименте в 2019 году, однако возможно их проекты беспилотных автомобилей появятся на улицах российских городов в следующем году.


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Теги: 
беспилотные автомобили  тестирование 

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