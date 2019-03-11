11 марта. Mossovetinfo.ru – Первый этап капитального ремонта Большого Москворецкого моста завершиться в мае, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, работы по капитальному ремонту Моста ведутся в круглосуточном режиме, в них задействовано около 400 человек. В настоящий момент уже завершены работы по усилению грунта под основными опорами моста, а также завершен монтаж 98 балок металлического пролетного строения.
Капитальный ремонт Большого Москворецкого моста начался осенью 2018 года, после обследования сооружения, которое выявило многочисленные дефекты основных конструкций моста и снижение его грузоподъемности. Чтобы не перекрывать движение по мосту, работы по капитальному ремонту будут проводится в два этапа. Пока ремонтируется одна половина моста, по другой половине организовано движение транспорта по схеме две полосы в каждую сторону.
Полностью завершить капитальный ремонт моста планируется в декабре 2019 года.
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