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Город (Москва и область)     11.03.2019 09:28

Первый этап капремонта Большого Москворецкого моста завершится к маю

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Теги:  Большой москворецкий мост  капитальный ремонт 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Первый этап капитального ремонта Большого Москворецкого моста завершиться в мае, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, работы по капитальному ремонту Моста ведутся в круглосуточном режиме, в них задействовано около 400 человек. В настоящий момент уже завершены работы по усилению грунта под основными опорами моста, а также завершен монтаж 98 балок металлического пролетного строения.

Капитальный ремонт Большого Москворецкого моста начался осенью 2018 года, после обследования сооружения, которое выявило многочисленные дефекты основных конструкций моста и снижение его грузоподъемности. Чтобы не перекрывать движение по мосту, работы по капитальному ремонту будут проводится в два этапа. Пока ремонтируется одна половина моста, по другой половине организовано движение транспорта по схеме две полосы в каждую сторону.

Полностью завершить капитальный ремонт моста планируется в декабре 2019 года.


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Теги: 
Большой москворецкий мост  капитальный ремонт 

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