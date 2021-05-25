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Город (Москва и область)     25.05.2021 10:08

Первый участок трассы Мамыри-Пенино-Шарапово введут летом 2021 года

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Теги:  дороги  строительство 

25 мая. Mossovetinfo.ru — Предстоящим летом откроется движение по первому участку новой трассы Мамыри-Пенино-Шарапово, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

Участок новой трассы, которая станет дублером Киевского и Калужского шоссе, соединит Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Он позволит обеспечить короткий и удобный путь до станции метро «Прокшино», а также обеспечит прямой выезд на трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе для местных жителей.

На участке новой трассы, протяженностью в 1 километр, будет 4 полосы движения - по две в каждую сторону. Дорога оборудована тротуарами для пешеходов, установлены светофоры, смонтированы системы освещения. В местах жилой застройки установлены шумозащитные экраны. По трассе будет организовано движение общественного транспорта, поэтому строителям предстоит установить павильоны остановок.

В общей сложности протяженность новой трассы Мамыри-Пенино-Шарапово составит 10,2 километра. Она пройдет от улицы Адмирала Корнилова в Мосрентгене до вводимой в этом году трассы М3 Украина - Середнево - Марьино - Десна. Новая трасса должнра разгрузить Калужские и Киевское шоссе, а также улучшить транспортную доступность населенных пунктов Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино в ТиНАО.

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Карта места

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Теги: 
дороги  строительство 

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