26 марта. Mossovetinfo.ru – Пешеходную доступность станций Московских центральных диаметров (МЦД) оценили с помощью беспилотников, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Съемку проводили специалисты Московского научно-исследовательского института «Мостранспроект». Сообщается, что за месяц беспилотники произвели более 60 облетов станций МЦД, ведя съемку с высоты 150 метров. По словам директора института Александра Полякова, съемка поможет в организации пешеходных маршрутов в районе станций МЦД.
Первые два маршрута МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино-Подольск планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Третий маршрут Зеленоград – Раменское планируется запустить в конце 2021 – начале 2022 года. Марщруты МЦД будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения в часы пик будут составлять не более 5-6 минут.
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