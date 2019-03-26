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Город (Москва и область)     26.03.2019 14:30

Пешеходную доступность станций МЦД оценили с помощью беспилотников

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Теги:  МЦД  доступность  беспилотники 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Пешеходную доступность станций Московских центральных диаметров (МЦД) оценили с помощью беспилотников, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Съемку проводили специалисты Московского научно-исследовательского института «Мостранспроект». Сообщается, что за месяц беспилотники произвели более 60 облетов станций МЦД, ведя съемку с высоты 150 метров. По словам директора института Александра Полякова, съемка поможет в организации пешеходных маршрутов в районе станций МЦД.

Первые два маршрута МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино-Подольск планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. Третий маршрут Зеленоград – Раменское планируется запустить в конце 2021 – начале 2022 года. Марщруты МЦД будут работать с 5:30 до 1:00. Интервалы движения в часы пик будут составлять не более 5-6 минут.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  доступность  беспилотники 

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