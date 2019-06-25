25 июня. Mossovetinfo.ru – Новая пешеходная зона в виде бульвара появится на набережной Москвы-реки в Капотне, сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.



На бульваре оборудуют площадки для игры в волейбол и настольный теннис, площадкуа для воркаута, зоны отдыха со скамейками. Территорию бульвара дополнительно озеленят, вдоль набережной появится художественная подсветка.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству в 2019 году пройдут в Капотне.