25 июня. Mossovetinfo.ru – Новая пешеходная зона в виде бульвара появится на набережной Москвы-реки в Капотне, сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.
На бульваре оборудуют площадки для игры в волейбол и настольный теннис, площадкуа для воркаута, зоны отдыха со скамейками. Территорию бульвара дополнительно озеленят, вдоль набережной появится художественная подсветка.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству в 2019 году пройдут в Капотне.
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