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Город (Москва и область)     25.06.2019 10:55

Пешеходный бульвар появится на набережной Москвы-реки в Капотне

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Теги:  Капотня  благоустройство  Москва-река  набережные 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Новая пешеходная зона в виде бульвара появится на набережной Москвы-реки в Капотне, сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.

На бульваре оборудуют площадки для игры в волейбол и настольный теннис, площадкуа для воркаута, зоны отдыха со скамейками. Территорию бульвара дополнительно озеленят, вдоль набережной появится художественная подсветка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству в 2019 году пройдут в Капотне.


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Карта места

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Теги: 
Капотня  благоустройство  Москва-река  набережные 

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