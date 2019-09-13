13 сентября. Mossovetinfo.ru – Пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления и МЦД-2 построят на юге Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы.
Новый переход появится в створе Ереванской улицы, на участке между станциями Царицыно и Москворечье. Его протяженность составит 80 метров.
Переход свяжет между собой жилые кварталы района Царицыно с территорией одноименного музея-заповедника и обеспечит безопасный переход через железнодорожные пути.
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