13 сентября. Mossovetinfo.ru – Пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления и МЦД-2 построят на юге Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы.



Новый переход появится в створе Ереванской улицы, на участке между станциями Царицыно и Москворечье. Его протяженность составит 80 метров.



Переход свяжет между собой жилые кварталы района Царицыно с территорией одноименного музея-заповедника и обеспечит безопасный переход через железнодорожные пути.