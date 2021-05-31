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Город (Москва и область)     31.05.2021 20:01

Петр Толстой возглавил московское отделение партии «Единая Россия»

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Теги:  Единая Россия  партии  выборы  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2021 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Главой московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия» избран вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. Решение было принято в ходе конференции отделения МГРО.

«В партии не должно быть случайных людей, которые пришли не работать, а лишь удовлетворять свои политические амбиции. Будем привлекать молодых, ярких и талантливых, которым не безразлична судьба России, сделаем так, чтобы социальные лифты действительно работали. Но детально обо всем расскажу чуть позже», - написал Толстой в своем telegram-канале.

Ранее пост руководителя московского отделения партии «Единая Россия» занимал Андрей Метельский. Толстой поблагодарил его за «многие годы работы на благо жителей Москвы и партии».

В апреле СМИ сообщали, что Толстой сменит Метельного на посту руководителя регионального отделения партии.

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Карта места

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Теги: 
Единая Россия  партии  выборы  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2021 

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