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Город (Москва и область)     17.04.2020 09:35

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие 2-3 недели - власти

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Теги:  коронавирус  врачи  Анастасия Ракова 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие 2-3 недели, заявила заммэра Москвы Анастасия Раковав в обращении к медработникам столицы.

По словам Раковой, ближайшие недели станут трудными для Москвы, а основная нагрузка по борьбе с коронавирусом ляжет на медицинских работников. При этом, благодаря работе в последние два месяца, городская система здравоохранения подготовлена к новым вызовам.

Вместе с тем, заммэра отметила, что то, как Москва справится с пандемией зависит не только от врачей, но и от действий городских властей и сознательности граждан.

В заключение Ракова поблагодарила медиков за самоотверженную работу и выразила надежду, профессионализм и самоотверженность врачей позволят пройти нынешние испытания и победить коронавирус.


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Теги: 
коронавирус  врачи  Анастасия Ракова 

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