17 апреля. Mossovetinfo.ru – Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие 2-3 недели, заявила заммэра Москвы Анастасия Раковав в обращении к медработникам столицы.



По словам Раковой, ближайшие недели станут трудными для Москвы, а основная нагрузка по борьбе с коронавирусом ляжет на медицинских работников. При этом, благодаря работе в последние два месяца, городская система здравоохранения подготовлена к новым вызовам.



Вместе с тем, заммэра отметила, что то, как Москва справится с пандемией зависит не только от врачей, но и от действий городских властей и сознательности граждан.



В заключение Ракова поблагодарила медиков за самоотверженную работу и выразила надежду, профессионализм и самоотверженность врачей позволят пройти нынешние испытания и победить коронавирус.