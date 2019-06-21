21 июня. Mossovetinfo.ru – На станциях метро и МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду из-за жары, сообщается в официальном микроблоге московской подземки в Twitter.
Сообщается, что воду раздают на всех наземных станциях метро, а также на стациях МЦК Балтийская, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Автозаводская, Локомотив, Лихоборы, Дубровка, Окружная, Андроновка, Стрешнево, Панфиловская и Зорге.
Питьевую воду пассажирам метро и МЦК раздают в случае, если температура воздуха на станциях в течение 2 часов держится на отметке в +28 градусов и выше. Ранее МЧС опубликовало предупреждение, что в течение дня температура воздуха в Москве может подняться до 32 градусов тепла.
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