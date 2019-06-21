Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     21.06.2019 12:52

Питьевую воду начали раздавать на станциях метро и МЦК из-за жары

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  МЦК  раздача воды  жара 

21 июня. Mossovetinfo.ru – На станциях метро и МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду из-за жары, сообщается в официальном микроблоге московской подземки в Twitter.

Сообщается, что воду раздают на всех наземных станциях метро, а также на стациях МЦК Балтийская, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Автозаводская, Локомотив, Лихоборы, Дубровка, Окружная, Андроновка, Стрешнево, Панфиловская и Зорге.

Питьевую воду пассажирам метро и МЦК раздают в случае, если температура воздуха на станциях в течение 2 часов держится на отметке в +28 градусов и выше. Ранее МЧС опубликовало предупреждение, что в течение дня температура воздуха в Москве может подняться до 32 градусов тепла.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  МЦК  раздача воды  жара 

Возврат к списку

Лента новостей

12:52 Город (Москва и область) Питьевую воду начали раздавать на станциях метро и МЦК из-за жары

11:57 Город (Москва и область) Сокльническую линию метро продлят до деревни Потапово к 2023 году

11:38 Город (Москва и область) МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 21 июня

10:50 Город (Москва и область) МФЦ начнут предоставлять все виды госуслуг

09:59 Город (Москва и область) Запуск МЦД позволит создать в Москве и Подмосковье более 30 тысяч рабочих мест

Актуальные материалы

21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму

14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро

22:14 Город (Москва и область) Две улицы в центре Москвы перекроют в связи митингом в поддержку Голунова 16 июня

20:55 Общество Список кандидатов от КПРФ в депутаты Мосгордумы 7-го созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru