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Город (Москва и область)     25.02.2019 08:22

Плакаты о снятых в Москве фильмах появились в поездах метро

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Теги:  метро  кино  плакаты 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках просветительского проекта метрополитена «Привет, Москва!», в 30 поездах московского метро появились плакаты, посвященные фильмам, снятым в столице, сообщает портал mos.ru.

Плакаты разместили в поездах, курсирующих по Сокольнической линии, в том числе в тематическом поезде, посвященном проекту «Привет, Москва!».

С помощью плакатов пассажиры смогут узнать интересные факты о таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Сибирский цирюльник», «Подсолнухи», «Красная жара», «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» и о других фильмах, которые снимались в Москве.


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Карта места

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Теги: 
метро  кино  плакаты 

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