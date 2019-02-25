25 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках просветительского проекта метрополитена «Привет, Москва!», в 30 поездах московского метро появились плакаты, посвященные фильмам, снятым в столице, сообщает портал mos.ru.
Плакаты разместили в поездах, курсирующих по Сокольнической линии, в том числе в тематическом поезде, посвященном проекту «Привет, Москва!».
С помощью плакатов пассажиры смогут узнать интересные факты о таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Сибирский цирюльник», «Подсолнухи», «Красная жара», «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» и о других фильмах, которые снимались в Москве.
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