25 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках просветительского проекта метрополитена «Привет, Москва!», в 30 поездах московского метро появились плакаты, посвященные фильмам, снятым в столице, сообщает портал mos.ru.



Плакаты разместили в поездах, курсирующих по Сокольнической линии, в том числе в тематическом поезде, посвященном проекту «Привет, Москва!».



С помощью плакатов пассажиры смогут узнать интересные факты о таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Сибирский цирюльник», «Подсолнухи», «Красная жара», «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» и о других фильмах, которые снимались в Москве.