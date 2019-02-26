26 февраля. Mossovetinfo.ru – Платформа Москва-Товарная-Павелецкая будет закрыта на реконструкцию с 9 марта по 1 декабря 2019 года, сообщается на официальном сайте МЖД.
В рамках реконструкции будет заменен фундамент и плиты перекрытий островной платформы. Кроме того, будут установлены новые кассовые павильоны, адаптированные к нуждам маломобильных граждан, на платформе появятся навесы для защиты от непогоды, будет смонтировано новое информационное табло, системы освещения и оповещения.
В период реконструкции электрички будут проходить платформу Москва-Товарная-Павелецкая без остановок. Для удобства пассажиров некоторым электричкам Павелецкого направления будет назначена дополнительная остановка на платформе ЗИЛ (Тульская), с которой можно осуществить пересадку на станцию метро «Тульская».
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