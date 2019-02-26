Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     26.02.2019 16:13

Платформу Москва-Товарная-Павелецкая закроют на реконструкцию до декабря

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электрички  реконструкция  платформа Москва-Товарная-Павелецкая 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Платформа Москва-Товарная-Павелецкая будет закрыта на реконструкцию с 9 марта по 1 декабря 2019 года, сообщается на официальном сайте МЖД.

В рамках реконструкции будет заменен фундамент и плиты перекрытий островной платформы. Кроме того, будут установлены новые кассовые павильоны, адаптированные к нуждам маломобильных граждан, на платформе появятся навесы для защиты от непогоды, будет смонтировано новое информационное табло, системы освещения и оповещения.

В период реконструкции электрички будут проходить платформу Москва-Товарная-Павелецкая без остановок. Для удобства пассажиров некоторым электричкам Павелецкого направления будет назначена дополнительная остановка на платформе ЗИЛ (Тульская), с которой можно осуществить пересадку на станцию метро «Тульская».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электрички  реконструкция  платформа Москва-Товарная-Павелецкая 

Возврат к списку

Лента новостей

16:13 Город (Москва и область) Платформу Москва-Товарная-Павелецкая закроют на реконструкцию до декабря

15:29 В России «Аэрофлот» в марте повысит топливный сбор на 200 рублей

14:03 Город (Москва и область) Китайская компания CRCC может принять участие в строительстве дорог и ТПУ в Москве

12:58 Город (Москва и область) Собянин рассказал об образовательных проектах в Москве

12:22 Происшествия Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста Кокорина и Мамаева

Актуальные материалы

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней

07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля

07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»

13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера

12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников

12:19 Власть Путин: времени на раскачку по вопросам стратегического развития страны уже нет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru