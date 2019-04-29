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Город (Москва и область)     29.04.2019 11:21

Платформу Опалиха перестроят в рамках проекта МЦД

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Теги:  МЦД  платформа Опалиха  реконструкция 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта запуска Московских центральных диаметров платформа Опалиха Рижского направления МЖД будет реконструирована, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Вместо двух старых платформ будет построена одна платформа островного типа, поезда на которой будут останавливаться с обеих сторон.

Для выхода пассажиров с платформы будет построен надземный пешеходный переход, который оснастят эскалаторами, лифтами и навигацией для слабовидящих людей.

Станция Опалиха станет частью маршрута МЦД -2 «Нахабино – Подольск», который планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  платформа Опалиха  реконструкция 

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