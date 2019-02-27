27 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют построить дополнительные площадки для выгула собак во всех районах Москвы, сообщил на пресс-конференции глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.
Новые площадки будут расположены так, чтобы все владельцы собак имели возможность выгуливать своих питомцев в шаговой доступности от дома.
Кроме того, по словам Кульбачевского, городские власти проводят постоянную просветительскую работу, обучая москвичей правилам содержания животных в городе и ухода за ними.
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