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Город (Москва и область)     20.05.2020 18:54

По программе реновации в районе Соколиная гора сохранят два дома авторской архитектуры

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Соколиная гора  программа реновации  жилье  снос пятиэтажек 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Два дома авторской архитектуры решено сохранить в районе программы реновации жилья в районе Соколиная гора, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как рассказала глава ведомства Юлиана Княжевская, дома на проспекте Буденного и на 5-й улице Соколиной Горы будут реконструированы. В одном из них после реконструкции разместят детский досуговый центр, второй превратят в административно-офисное здание.

Еще 48 домов в районе Соколиная гора в ходе реализации программы реновации планируется снести. На их месте появится новое, современное жилье, школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр социального обслуживания, детско-взрослая поликлиника.

Также программой реновации предусмотрено создание в районе комфортной городской среды, озеленение территории, создание детских и спортивных площадок, благоустройство общественного пространств.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Соколиная гора  программа реновации  жилье  снос пятиэтажек 

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