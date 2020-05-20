20 мая. Mossovetinfo.ru – Два дома авторской архитектуры решено сохранить в районе программы реновации жилья в районе Соколиная гора, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



Как рассказала глава ведомства Юлиана Княжевская, дома на проспекте Буденного и на 5-й улице Соколиной Горы будут реконструированы. В одном из них после реконструкции разместят детский досуговый центр, второй превратят в административно-офисное здание.



Еще 48 домов в районе Соколиная гора в ходе реализации программы реновации планируется снести. На их месте появится новое, современное жилье, школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр социального обслуживания, детско-взрослая поликлиника.



Также программой реновации предусмотрено создание в районе комфортной городской среды, озеленение территории, создание детских и спортивных площадок, благоустройство общественного пространств.