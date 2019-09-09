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Город (Москва и область)     09.09.2019 14:08

Победа кандидатов «Справедливой России» не имеет отношения к «умному голосованию» - Миронов

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Теги:  выборы  выборы в Мосгордуму  выборы в Мосгордуму-2019  выборы-2019  Сергей Миронов  Справедливая Россия  Мосгордума  МГД 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Кандидаты «Справедливой России» победили на выборах в Мосгордуму без поддержки «умного голосования», заявил лидера партии Сергей Миронов.

По словам Миронова, кандидаты от «Справедливой России» проводили активную избирательную компанию, а организаторы «умного голосования» попытались «примазаться» к протестному голосованию и включили их в свой список.

Миронов отметил, что в Москве было сильное протестное голосование, и избиратели голосовали за сильных кандидатов, независимо от партийной принадлежности.


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Теги: 
выборы  выборы в Мосгордуму  выборы в Мосгордуму-2019  выборы-2019  Сергей Миронов  Справедливая Россия  Мосгордума  МГД 

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