21 мая. Mossovetinfo.ru – Утром в четверг, 21 мая, почти 100% пассажиров московского метро соблюдают масочный режим, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



По данным департамента сейчас маски использует 99% пассажиров, перчатки – 93% пассажиров.