2 мая. Mossovetinfo.ru – Московские парки 1 мая открыли летний сезон. Всего за день парки посетили 837 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Больше всего людей пришли 1 мая Парк Горького (412 тысяч человек). Парк «Сокольники» посктили 120 тысяч человек. В тройку самых популярных также вошел в парке Победы на Поклонной горе (36 тысяч человек).



Праздничные мероприятия были организованы в 30 парках. Прошло 93 концерта, 46 танцевальных программ, 37 спортивных мероприятий, 24 театральные постановки, 180 мастер-классов.