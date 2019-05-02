2 мая. Mossovetinfo.ru – Московские парки 1 мая открыли летний сезон. Всего за день парки посетили 837 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Больше всего людей пришли 1 мая Парк Горького (412 тысяч человек). Парк «Сокольники» посктили 120 тысяч человек. В тройку самых популярных также вошел в парке Победы на Поклонной горе (36 тысяч человек).
Праздничные мероприятия были организованы в 30 парках. Прошло 93 концерта, 46 танцевальных программ, 37 спортивных мероприятий, 24 театральные постановки, 180 мастер-классов.
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