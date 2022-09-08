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Город (Москва и область)
08.09.2022, 11:01
Фейерверки в Москве в День города запустят с 23 точек
8 сентября. Mossovetinfo.ru — Праздничный фейерверк в чсть Дня города 10 сентября будет запущен в 23 точках, расположен...
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Город (Москва и область)
08.09.2022, 10:38
Маршруты общественного транспорта изменится во время празднования Дня города
8 сентября. Mossovetinfo.ru — Ряд маршрутов общественного транспорта Москвы изменится с 7 по 12 сентября, в период под...
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Город (Москва и область)
08.09.2022, 10:02
Почти четверть москвичей способны прожить на накопления полгода и более — опрос
8 сентября. Mossovetinfo.ru — Сбережения, которые в случае потери работы позволят сохранить уровень жизни полгода и ...