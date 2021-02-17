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Город (Москва и область)     17.02.2021 09:14

Почти полмиллиона исследований провели в московских КТ-центрах с начала пандемии

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Теги:  коронавирус  COVID-19  КТ-центры  диагностика  здравоохранение 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – В московских КТ-центрах с начала пандемии коронавируса проведено около полумиллиона исследований, сообщается на портале mos.ru.

В Москве продолжают работать 33 КТ-центра, организованных на базе городских поликлиник. Они проводят комплексную высокоточную диагностику заболевания коронавирусом, как у тех, кто подозревает заболевание, так и у людей с подтвержденным заражением COVID-19.

Работают столичные КТ-центры круглосуточно. Помимо компьютерной томографии, в них берут анализ крови, анализы на коронавирус, при необходимости - проводят электрокардиограмму.

При обработке результатов используются технологии с применением искусственного интеллекта, что позволяет практически исключить ошибку в диагностике. При этом, работа КТ-центров интегрирована в единую цифровую платформу московского здравоохранения.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  КТ-центры  диагностика  здравоохранение 

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