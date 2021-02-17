Другие материалы
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Город (Москва и область)
17.02.2021, 11:13
С 17 февраля сделать прививку от COVID-19 можно на ВДНХ и в ТЦ «Европейский».
17 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение расширить список выездных пунктов вакцинации от коронавируса, с 17 февраля выездные бригаду начнут работать на ВДНХ и в торговом центре «Евр...
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Город (Москва и область)
17.02.2021, 11:04
Более 550 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Москве
17 февраля. Mossovetinfo.ru – Прививку от коронавируса в Москве сделали уже более 555 тысяч человек, сообщает операштаб Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову. Кроме того, по словам Раков...
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Город (Москва и область)
17.02.2021, 10:12
С 2019 года в Москве протестировали более 50 инновационных решений
17 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы пилотного тестирования инновационных решений, действующей в Москве с 2019 года, столичные предприниматели, работающие в сфере информационных технологий...