17 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение расширить список выездных пунктов вакцинации от коронавируса, с 17 февраля выездные бригаду начнут работать на ВДНХ и в торговом центре «Евр...

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Прививку от коронавируса в Москве сделали уже более 555 тысяч человек, сообщает операштаб Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову. Кроме того, по словам Раков...