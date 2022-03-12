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Город (Москва и область)     12.03.2022 22:03

Подготовительные работы начались на площадке строительства станции "Суворовская"

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Теги:  Москва  метро  Суворовская  строительство 

12 марта. Mossovetinfo.ru - На площадке строительства станции "Суворовская" на кольцевой линии московского метрополитена начались подготовительные работы, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Станция будет построена на кольцевой линии московского метрополитена.

В феврале 2020 года Бочкарев сообщал, что строительство станции метро «Суворовская» на действующей кольцевой линии не скажется на движении поездов.

В августе 2019 года заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что новая станция «Суворовская» кольцевой линии метро может быть построена не ранее, чем через пять лет.

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Карта места

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Теги: 
Москва  метро  Суворовская  строительство 

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