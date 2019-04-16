Другие материалы
-
Город (Москва и область)
16.04.2019, 17:10
На Красной площади началась установка трибун к параду 9 мая
16 апреля. Mossovetinfo.ru – Установка трибун к Параду Победы, который пройдет 9 мая, началась на Красной площади, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента России Е...
-
Город (Москва и область)
16.04.2019, 16:06
Подготовка к новому отопительному сезону в Москве начнется уже в апреле
16 апреля. Mossovetinfo.ru – Подготовка к новому отопительному сезону стартует в Москве уже в апреле, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. По словам заммэра Москвы п...
-
Город (Москва и область)
16.04.2019, 14:18
Строительство дома по реновации на востоке Москвы завершат в следующем году
16 апреля. Mossovetinfo.ru – На востоке Москвы началось обустройство строительной площадки для строительства жилого дома в рамках программы реновации жилья сообщил глава департамента строительства ...