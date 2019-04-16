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Город (Москва и область)     16.04.2019 16:06

Подготовка к новому отопительному сезону в Москве начнется уже в апреле

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Теги:  отопление  отопительный сезон  подготовка 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Подготовка к новому отопительному сезону стартует в Москве уже в апреле, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, к следующему отопительному сезону планируется проверить 73 тысячи жилых и нежилых зданий, подготовить тепловые коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты. Кроме того, планируется провести более 50 учений по отработке взаимодействий в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетического сектора.

Все работы по подготовке к отопительному сезону планируется завершить к 31 августа. К 1 сентября коммунальщики должны быть готовы подать тепло на социальные объекты, а готовность к массовому пуску тепла в Москве должна быть обеспечена к 15 сентября.


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Карта места

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Теги: 
отопление  отопительный сезон  подготовка 

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