24 апреля. Mossovetinfo.ru – Строители начали готовить площадку для строительства дома по программе реновации жилья в Южном Бутово, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Новый дом будет трехсекционным, 16-этажным, в нем будет 196 квартир. Дом будет построен по индивидуальному проекту. Наружные фасады отделают вентилируемыми панелями, также на фасадах будут размещены корзины под кондиционеры. Во всех подъездах предусмотрены помещения дежурного, оборудованные санузлом, помещения для хранения уборочного инвентаря, лифтовые холлы, технические помещения, зоны для размещения почтовых ящиков.



Проект дома предусматривает создание безбарьерной среды на всей территории жилого комплекса. Полы подъезда и вестибюлей будут расположены на одном уровне, без ступенек, пешеходные пути в подъезды будут иметь проходы не менее 2 метров, уклоны пешеходных дорожек и тротуаров составят не более 2-5%.



Первый этаж будет отдан под нежилые помещения, в том числе там разместится Центр информирования по переселению жителей, где жители смогут получить консультацию. Возле дома будет обустроена детская площадка, площадки для отдыха взрослых и спортивная площадка.



В настоящее время рабочие проводят ограждение стройплощадки, обустройство бытового городка и разметку временных дорог. Затем будет произведен вынос опор внешнего освещения и перекладка инженерных коммуникаций. После этого начнется обустройство котлована. Выезд со стройки оборудуют пунктом мойки колес.