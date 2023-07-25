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Город (Москва и область)     27.07.2023 12:38

Подлинники документов Пушкина, Лермонтова, Пастернака и других Главархив покажет на Урбанфоруме

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Теги:  Урбанфорум  фотовыставка  подлинники  Главархив  Пушкин  Лермонтов  Пастернак  Достоевский  Долматовский 

27 июля — Mossovetinfo.ru — С 1 августа в Гостином Дворе в рамках работы Московского урбанистического форума можно будет увидеть фотовыставку со снимками с конца XIX и до конца ХХ века, а с 5 по 8 сентября появится возможность познакомиться с оригиналами уникальных документов известных людей. Об этом Главархив Москвы сообщает в своем telegram-канале.

«С 5 по 8 сентября у горожан появится прекрасная возможность познакомиться с оригиналами уникальных документов, которые обычно можно увидеть только онлайн. Среди тех, чьи документы можно будет увидеть, – Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федор Достоевский, Борис Пастернак, Евгений Долматовский, Денис Давыдов», - говорится в сообщении.
Пастернак, Борис Пастернак, Главархив, урбанфорум

«С 1 августа до 10 сентября можно будет увидеть фотовыставку со снимками с конца XIX и до конца ХХ века, а также интерактивную инсталляция с фотографиями медицинской и образовательной сфер», - также говорится в сообщении.

Двенадцатый Московский урбанистический форум, самый масштабный в своей истории, пройдет на крупнейших площадкахстолицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе 1 августа — 10 сентября.

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Теги: 
Урбанфорум  фотовыставка  подлинники  Главархив  Пушкин  Лермонтов  Пастернак  Достоевский  Долматовский 

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