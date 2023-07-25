Другие материалы
-
Город (Москва и область)
27.07.2023, 12:38
Подлинники документов Пушкина, Лермонтова, Пастернака и других Главархив покажет на Урбанфоруме
27 июля — Mossovetinfo.ru — С 1 августа в Гостином Дворе в рамках работы Московского урбанистического форума можно бу...
-
Город (Москва и область)
26.07.2023, 09:35
На нескольких площадках Москвы воссозданы популярные выставочные сады «Цветочного джема»
26 июля — Mossovetinfo.ru — Популярные выставочные сады «Цветочного джема» реконструировали на площадке рядом с Рос...
-
Город (Москва и область)
25.07.2023, 09:22
Собянин рассказал о дальнейших планах перевода на цифровой формат столичных больниц
25 июля — Mossovetinfo.ru — В столице более 10 лет проходит цифровая трансформация городских стационаров и эта работа...