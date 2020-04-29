29 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская область вышла на плато по числу заражений коронавирусом, заявил в эфире телеканала «Россия – 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По словам Воробьева, сейчас прирост заболевших составляет 5-7% в сутки, вероятно на таком уровне заболеваемость продержится некоторое время, после чего губернатор спрогнозировал снижение заболеваемости.
С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 10 917 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 389 человек, скончались – 90 человек.
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