29 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская область вышла на плато по числу заражений коронавирусом, заявил в эфире телеканала «Россия – 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



По словам Воробьева, сейчас прирост заболевших составляет 5-7% в сутки, вероятно на таком уровне заболеваемость продержится некоторое время, после чего губернатор спрогнозировал снижение заболеваемости.



С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 10 917 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 389 человек, скончались – 90 человек.