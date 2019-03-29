29 марта. Mossovetinfo.ru – Архитектурную подсветку московского Кремля и здания Госдумы отключат на один час в хода акции «Час Земли» 30 марта, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.



Также будет на час отключена подсветка Храма Христа Спасителя, здания Большого театра, Большой спортивной арены «Лужники», Смоленского метромоста, зданий на улицах Тверская и Новый Арбат и других.



Всего в Москве в рамках акции планируется на час отключить подсветку 2180 зданий, павильонов ВДНХ, 15 городских парков.



Международная акция «Час Земли» пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30. Акция ежегодно проходит по всему миру с целью привлечь внимание к вопросам экологии и разумного использования природных ресурсов. Чтобы присоединиться к акции достаточно в это же время на один час отключить свет в доме.