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Город (Москва и область)     11.12.2019 20:38

Подвижной состав на МЦД-1 и МЦД-2 планируется обновить за год - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  МЦД  поезда Иволга 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – Подвижной состав на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) планируется полностью обновить в течение года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конечно, «Иволги» гораздо комфортнее. Тем не менее, надо дальше работать над обновлением поездов. Мы планировали на 100 процентов обновить подвижной состав в течение двух лет. Но сейчас думаем ускориться и сделать это в течение года», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» были запущены 21 ноября. В дальнейшем планируется запустить еще три маршрута МЦД: «Зеленоград - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово».

Специально для проекта МЦД были разработаны поезда «Иволга», однако в настоящее время вместе с ними по маршрутам ходят и обычные электрички. Первоначально планировалось, что по МЦД будут ходить «Иволги» 6- и 7-вагонного состава, однако сразу после запуска выяснилось, что они не справляются с пассажиропотоком, поэтому было принято решение запустить на маршрутах МЦД 11-вагонные «Иволги».


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Теги: 
Сергей Собянин  МЦД  поезда Иволга 

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