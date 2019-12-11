11 декабря. Mossovetinfo.ru – Подвижной состав на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) планируется полностью обновить в течение года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Конечно, «Иволги» гораздо комфортнее. Тем не менее, надо дальше работать над обновлением поездов. Мы планировали на 100 процентов обновить подвижной состав в течение двух лет. Но сейчас думаем ускориться и сделать это в течение года», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».



Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» были запущены 21 ноября. В дальнейшем планируется запустить еще три маршрута МЦД: «Зеленоград - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово».



Специально для проекта МЦД были разработаны поезда «Иволга», однако в настоящее время вместе с ними по маршрутам ходят и обычные электрички. Первоначально планировалось, что по МЦД будут ходить «Иволги» 6- и 7-вагонного состава, однако сразу после запуска выяснилось, что они не справляются с пассажиропотоком, поэтому было принято решение запустить на маршрутах МЦД 11-вагонные «Иволги».