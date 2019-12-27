27 декабря. Mossovetinfo.ru – На втором этапе реализации проекта Московских центральных диаметров на станции МЦД-1 Тестовская построят подземный вестибюль, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Кроме того, в дальнейшем станцию Тестовская интегрируют со станцией МЦД-4 Камушки. Переход между двумя станциями будет крытым. Со станции Камушки будет организован теплый переход на станцию МЦК «Деловой центр».
Уже сейчас со станции Тестовская можно перейти на станции БКЛ «Шелепиха» и «Деловой центр», на станции Филевской линии метро «Международная» и «Выставочная», а также на станции МЦК «Деловой центр» и «Шелепиха».
Таким образом, к 2024 году станция Тестовская станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом.
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