6 мая. Mossovetinfo.ru – Поезд Победы проедет 9 мая по Московской области, сообщает «Вечерняя Москва».



Поезд проедет от Рижского вокзала до разъезда Дубосеково, где расположен мемориал «Героям-панфиловцам». Пассажирами поезда станут ветераны войны и труженики тыла.



Во время поездки перед пассажирами выступят музыкальные коллективы, которые исполнят песни военных лет, также будет проведена аудиоэкскурсия.