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Город (Москва и область)     06.05.2019 12:44

Поезд Победы проедет по Подмосковью 9 мая

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Теги:  Поезд Победы  День Победы 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Поезд Победы проедет 9 мая по Московской области, сообщает «Вечерняя Москва».

Поезд проедет от Рижского вокзала до разъезда Дубосеково, где расположен мемориал «Героям-панфиловцам». Пассажирами поезда станут ветераны войны и труженики тыла.

Во время поездки перед пассажирами выступят музыкальные коллективы, которые исполнят песни военных лет, также будет проведена аудиоэкскурсия.


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Карта места

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Теги: 
Поезд Победы  День Победы 

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