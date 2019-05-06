6 мая. Mossovetinfo.ru – Поезд Победы проедет 9 мая по Московской области, сообщает «Вечерняя Москва».
Поезд проедет от Рижского вокзала до разъезда Дубосеково, где расположен мемориал «Героям-панфиловцам». Пассажирами поезда станут ветераны войны и труженики тыла.
Во время поездки перед пассажирами выступят музыкальные коллективы, которые исполнят песни военных лет, также будет проведена аудиоэкскурсия.
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