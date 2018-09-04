4 сентября. Mossovetinfo.ru – Поезда «Иволга», которые будут использовать на Московских центральных диаметрах (МЦД), оснастят системой подсчета пассажиров, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на коммерческего директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Александра Лошманова.



По словам Лошманова, в дверях каждого вагона будут установлены инфракрасные датчики, которые будут фиксировать входящих и выходящих из вагона пассажиров. Полученная информация о загрузке вагонов будет передаваться в кабину машиниста, а также диспетчерам. Это поможет повысить уровень безопасности перевозок.



Ранее сообщалось, что первые поезда «Иволга» для МЦД начнут тестировать в декабре без пассажиров.