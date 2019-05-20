20 мая. Mossovetinfo.ru – Поезда «Иволга», созданные для Московских центральных диаметров, начали курсировать на маршруте Подольск – Царицыно, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.



Поезда будут ходить по будним дням как экспресс-рейсы, без промежуточных остановок. В день будет выполнятся по 30 рейсов.



Ранее поезда «Иволга» начали курсировать на Белорусском направлении МЖД на маршрутах Москва – Одинцово и Москва – Усово. Поезда были созданы для проекта Московских центральных диаметров, первые из которых будут запущены в конце 2019 – начале 2020 года.