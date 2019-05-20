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Город (Москва и область)     20.05.2019 10:07

Поезда «Иволга» запустили на маршруте Подольск - Царицыно

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Теги:  железные дороги  поезда Иволга 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Поезда «Иволга», созданные для Московских центральных диаметров, начали курсировать на маршруте Подольск – Царицыно, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.

Поезда будут ходить по будним дням как экспресс-рейсы, без промежуточных остановок. В день будет выполнятся по 30 рейсов.

Ранее поезда «Иволга» начали курсировать на Белорусском направлении МЖД на маршрутах Москва – Одинцово и Москва – Усово. Поезда были созданы для проекта Московских центральных диаметров, первые из которых будут запущены в конце 2019 – начале 2020 года.


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Теги: 
железные дороги  поезда Иволга 

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