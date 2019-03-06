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Город (Москва и область)     06.03.2019 12:03

Поезда по МЦК 8 марта будут курсировать по расписанию выходного дня

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Теги:  МЦК  МЖД  расписание  расписание электричек 

6 марта. Mossovetinfo.ru –В пятницу, 8 марта поезда «Ласточка» по МЦК будут ходить по расписанию выходного дня, сообщается на официальном сайте МЖД.

С 12:30 до 18:00 поезда по МЦК будут следовать с пятиминутным интервалом, в остальное время – с интервалом в 10 минут.

Кроме того, в четверг, 7 марта пригородные поезда МЖД будут следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта – по расписанию субботы, 10 марта – по расписанию воскресенья.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  МЖД  расписание  расписание электричек 

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