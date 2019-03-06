6 марта. Mossovetinfo.ru –В пятницу, 8 марта поезда «Ласточка» по МЦК будут ходить по расписанию выходного дня, сообщается на официальном сайте МЖД.



С 12:30 до 18:00 поезда по МЦК будут следовать с пятиминутным интервалом, в остальное время – с интервалом в 10 минут.



Кроме того, в четверг, 7 марта пригородные поезда МЖД будут следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта – по расписанию субботы, 10 марта – по расписанию воскресенья.