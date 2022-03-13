Погода днем на предстоящей неделе в Московском регионе будет с плюсовыми температурами

13 марта. Mossovetinfo.ru - Спокойная весенняя погода до +2...+5 градусов днем и - до -5...-12 – ночью, ждет жителей Москвы и Подмосковья на предстоящей неделе рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в воскресенье 13 марта.



С 14 по 20 марта ожидается переменная облачность из-за повышенного атмосферного давления.



Пик холода, который пришелся на предыдущую неделю, завершился.