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Город (Москва и область)     11.12.2020 09:31

Поликлиники в Москве в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

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Теги:  поликлиники  коммунальные службы  Новый год  праздники  режим работы 

11 декабря. Mossovetinfo.ru - Поликлиники и коммунальные службы Москвы в дни новогодних праздников будут работать в усиленном режиме, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр Москвы отметил, что любые праздники для горожан - это дополнительная работа для коммунальных служб города.

Собянин также заявил, что в предстоящие праздники поликлиники будут работать в более усиленном режиме, чем в предыдущие годы. Кроме того, социальные службы и волонтеры будут активно задействованы, чтобы обеспечить лекарствами и продуктами тех, кто соблюдает домашний режим.

Мэр напомнил, что несмотря на то, что массовых мероприятий в новогодние праздники проводиться не будет, метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать, чтобы не допустить скоплений пассажиров.

При этом, восстанавливать действие льготных проездных учащихся и пенсионеров в Новый год не будут, чтобы не спровоцировать рост поездок по городу.

Мэр также подчеркнул, что люди из групп риска в дни праздников должны оставаться дома. Однако, никаких дополнительных ограничений, никаких дополнительных санкций или штрафов вводить не планируется.


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Теги: 
поликлиники  коммунальные службы  Новый год  праздники  режим работы 

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