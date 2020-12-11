11 декабря. Mossovetinfo.ru - Поликлиники и коммунальные службы Москвы в дни новогодних праздников будут работать в усиленном режиме, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Мэр Москвы отметил, что любые праздники для горожан - это дополнительная работа для коммунальных служб города.
Собянин также заявил, что в предстоящие праздники поликлиники будут работать в более усиленном режиме, чем в предыдущие годы. Кроме того, социальные службы и волонтеры будут активно задействованы, чтобы обеспечить лекарствами и продуктами тех, кто соблюдает домашний режим.
Мэр напомнил, что несмотря на то, что массовых мероприятий в новогодние праздники проводиться не будет, метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать, чтобы не допустить скоплений пассажиров.
При этом, восстанавливать действие льготных проездных учащихся и пенсионеров в Новый год не будут, чтобы не спровоцировать рост поездок по городу.
Мэр также подчеркнул, что люди из групп риска в дни праздников должны оставаться дома. Однако, никаких дополнительных ограничений, никаких дополнительных санкций или штрафов вводить не планируется.
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