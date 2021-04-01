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Город (Москва и область)     01.04.2021 16:35

Полиция начала проверку по факту крупного ДТП в центре Москвы

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Теги:  полиция  ДТП  авария  проверка 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Полиция проводит проверку по факту массового ДТП, произошедшего днем на внешней стороне Садового кольца, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского управления МВД.

Днем в районе Смоленской площади произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. Женщина, которая находилась за рулем одного из автомобилей, попала в реанимацию. По предварительной информации, авария произошла в результате выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения.

По данным департамента транспорта, автомобиль, который спровоцировал аварию, с начала года совершил более 400 нарушений скоростного режима. При этом, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам, штрафы водителю не были выписаны.

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Теги: 
полиция  ДТП  авария  проверка 

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