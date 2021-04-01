Другие материалы
-
Город (Москва и область)
01.04.2021, 16:35
Полиция начала проверку по факту крупного ДТП в центре Москвы
1 апреля. Mossovetinfo.ru — Полиция проводит проверку по факту массового ДТП, произошедшего днем на внешней стороне Садового кольца, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского управл...
-
Город (Москва и область)
01.04.2021, 12:57
В Москве открыли две новые станции БКЛ
1 апреля. Mossovetinfo.ru — Станции Большой Кольцевой линии «Народное Ополчение» и «Мневники» открылись для пассажиров, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы. Новые станции...
-
Город (Москва и область)
01.04.2021, 12:23
В московских школах началась запись в первый класс
1 апреля. Mossovetinfo.ru — В московских школах началась запись детей в первые классы, заявление можно подать в электронном виде, сообщается на портале mos.ru. Детей, которые обучаются в дошколь...