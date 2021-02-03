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Город (Москва и область)     03.02.2021 12:23

Получить лекарства в московских аптеках с февраля можно без бумажного рецепта

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Теги:  аптеки  рецепты  QR-код  цифровизация 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – С февраля в Московских аптеках получить выписанное врачом лекарство можно без бумажного рецепта, по QR-коду на экране телефона, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Продавать лекарства по QR-кодам начали все аптеки департамента здравоохранения Москвы, а также ряд коммерческих аптек: «Ригла», «36,6», «Горздрав», «Будь Здоров» и «Живика». В общей ложности к проекту подключились более 750 аптечных пунктов.

QR-код содержит рецепт, подписанный квалифицированной электронной подписью врача. При этом, все детали назначения записываются в электронную медкарту.

Те пациенты, кто по каким-либо причинам не может или не хочет получить QR-код, могут по-прежнему получить рецепт на бумажном бланке.

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Теги: 
аптеки  рецепты  QR-код  цифровизация 

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