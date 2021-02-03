Получить лекарства в московских аптеках с февраля можно без бумажного рецепта

3 февраля. Mossovetinfo.ru – С февраля в Московских аптеках получить выписанное врачом лекарство можно без бумажного рецепта, по QR-коду на экране телефона, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Продавать лекарства по QR-кодам начали все аптеки департамента здравоохранения Москвы, а также ряд коммерческих аптек: «Ригла», «36,6», «Горздрав», «Будь Здоров» и «Живика». В общей ложности к проекту подключились более 750 аптечных пунктов.



QR-код содержит рецепт, подписанный квалифицированной электронной подписью врача. При этом, все детали назначения записываются в электронную медкарту.



Те пациенты, кто по каким-либо причинам не может или не хочет получить QR-код, могут по-прежнему получить рецепт на бумажном бланке.