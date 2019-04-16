16 апреля. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 15 апреля стал самым сухим днем в Москве с начала текущего года, сообщает портал «Метеоновости».
В понедельник метеорологическая станция на ВДНХ зафиксировала относительную влажность воздуха в 16%. Такие низкие значения влажности воздуха нехарактерны для апреля. За последние 70 лет наблюдений было лишь 19 апрельских дней, когда влажность воздуха в Москве опустилась ниже 20%.
Последний раз сухой день в апреле наблюдался в 2018 году, в один из дней относительная влажность воздуха составила 18%.
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