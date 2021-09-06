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Город (Москва и область)     06.09.2021 14:16

Пополнить карту «Тройка» стало возможно через мобильное приложение «Госуслуги»

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Теги:  транспортные карты  Тройка  мобильные приложения  пополнение 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Транспортную карту «Тройка» теперь можно пополнить через мобильное приложение «Госуслуги Москвы» сообщает портал «Москва24» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

Пополнить карту «Тройка» можно на сумму от 100 рублей. Для активации необходимо приложить карту к валидатору на любой станции метро.

Пополнить карту могут все авторизованные пользователи приложения. Оплатить пополнение можно с помощью банковской карты или через Apple Pay.

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Карта места

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Теги: 
транспортные карты  Тройка  мобильные приложения  пополнение 

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