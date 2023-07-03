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Город (Москва и область)
04.07.2023, 08:12
Попытка атаки украинских беспилотников по Москве отражена, пострадавших нет - Собянин
4 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об отсутствии пострадавших после ат...
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Город (Москва и область)
04.07.2023, 07:06
В Новой Москве сбили два беспилотника - ТАСС и «РИА Новости»
4 июля — Mossovetinfo.ru — Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника, ещ...
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Город (Москва и область)
03.07.2023, 07:33
Парад ретротранспорта 8 июля 2023 года, — перекрытия в центре Москвы (схема)
3 июля — Mossovetinfo.ru — На нескольких улицах, бульварах набережных в центре Москвы (ЦАО) 8 июля 2023 года временно из...