7 мая. Mossovetinfo.ru – Около 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов будет задействовано в Москве для обеспечения безопасности мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.



Безопасность граждан будут обеспечивать 4,5 тысячи сотрудников полиции, 5,5 тысячи человек приданных сил, а также 2 тысячи дружинников и 500 сотрудников частных охранных предприятий.



Для предотвращения терактов праздничные площадки, а также чердаки и подвалы прилегающих домов будут обследованы кинологами. В местах массовых скоплений людей будут организованы пункты пропуска, на которых будет осуществляться досмотр граждан с применением технических средств.