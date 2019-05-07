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Город (Москва и область)     07.05.2019 13:47

Порядок в Москве 9 мая обеспечат около 10 тысяч полицейских

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Теги:  9 мая  охрана порядка  безопасность 

7 мая. Mossovetinfo.ru – Около 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов будет задействовано в Москве для обеспечения безопасности мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Безопасность граждан будут обеспечивать 4,5 тысячи сотрудников полиции, 5,5 тысячи человек приданных сил, а также 2 тысячи дружинников и 500 сотрудников частных охранных предприятий.

Для предотвращения терактов праздничные площадки, а также чердаки и подвалы прилегающих домов будут обследованы кинологами. В местах массовых скоплений людей будут организованы пункты пропуска, на которых будет осуществляться досмотр граждан с применением технических средств.


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Теги: 
9 мая  охрана порядка  безопасность 

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