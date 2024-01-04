8 января — Mossovetinfo.ru — Посещаемость парка «Зарядье» в столице выросла на 18% с 2021 года, показатели уже приблизились к допандемийным, в 2023 в парке побывали около 12 млн человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.«Зарядье» – одна из главных достопримечательностей столицы. На его территории здания XVI века соседствуют с современной архитектурой. С момента открытия в 2017 году парк посетили более 66 млн человек, в прошедшем году – 11,9 млн. Здесь находится флагманский инфоцентр для туристов и проходят важные городские мероприятия, такие как Московский урбанистический форум и международный форум BRICS+ Fashion Summit», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.В 2023 году в парке прошло более 380 культурных и деловых мероприятий, включая фестивали, концерты, выставки и форумы.«Зарядье» – одна из главных достопримечательностей столицы. На его территории здания XVI века соседствуют с современной архитектурой.На фото (из личного блога Сергея Собянина): Парящий мост в парке «Зарядье», новая достопримечательность Москвы – уникальная смотровая площадка и лучшее место для селфи.