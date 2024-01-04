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08.01.2024, 12:42
Посещаемость парка «Зарядье» в столице выросла на 18% с 2021 года
8 января — Mossovetinfo.ru — Посещаемость парка «Зарядье» в столице выросла на 18% с 2021 года, показатели уже приблизил...
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Город (Москва и область)
06.01.2024, 11:40
В праздничную ночь с 6 на 7 января общественный транспорт в Москве продлит свою работу
6 января — Mossovetinfo.ru — В праздничную ночь с 6 на 7 января общественный транспорт в Москве продлит свою работу, с...
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Город (Москва и область)
04.01.2024, 13:20
Рождественские мероприятия С 5 по 8 января пройдут на площадках по всей Москве - Наталья Сергунина
4 января — Mossovetinfo.ru — С 5 по 8 января во всех округах Москвы пройдут рождественские мероприятия, жителей и гост...