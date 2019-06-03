3 июня. Mossovetinfo.ru – Посетителей ГУМа эвакуировали в связи с учениями сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.



В свою очередь, агентство РИА Новости сообщает, что были эвакуированы также несколько площадок книжного фестиваля «Красная площадь», расположенные в ГУМе, однако в целом эвакуация не повлияла на работу фестиваля, все плановые мероприятия проходят в штатном режиме.