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Город (Москва и область)     03.06.2019 16:16

Посетителей ГУМа и эвакуировали в связи с учениями

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Теги:  ГУМ  эвакуация  учения 

3 июня. Mossovetinfo.ru – Посетителей ГУМа эвакуировали в связи с учениями сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В свою очередь, агентство РИА Новости сообщает, что были эвакуированы также несколько площадок книжного фестиваля «Красная площадь», расположенные в ГУМе, однако в целом эвакуация не повлияла на работу фестиваля, все плановые мероприятия проходят в штатном режиме.


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Теги: 
ГУМ  эвакуация  учения 

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