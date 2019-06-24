24 июня. Mossovetinfo.ru – Летнее тепло вернется в Москву в первую неделю июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.
По прогнозам синоптиков, в последнюю неделю июня в Москве ожидается похолодание. К концу недели температура воздуха в дневные часы опустится до 17-18 градусов тепла, а в ночное время не будет подниматься выше +5… +10 градусов. Кроме того, в конце недели в Москве ожидаются сильные дожди, с четверга по воскресенье в городе может выпасть от 25 до 30% месячной нормы осадков.
Однако уже на следующей неделе температура придет в норму и поднимется выше 20 градусов тепла. При этом возвращения 30-градусной жары пока не ожидается.
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