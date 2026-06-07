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Город (Москва и область)     10.06.2026 07:25

После полуночи на 10 июня уничтожены 12 БПЛА, летевших на Москву, - Собянин

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Теги:  БПЛА  Москва  ПВО  Собянин 

10 июня — Mossovetinfo.ru — После полуночи на 10 июня «сбиты», «уничтожены», «отражена атака» силами ПВО Минобороны 12 БПЛА, летевших на Москву, сообщал в этот период в своих аккаунтах в мессенджерах мэр Москвы Сергей Собянин.

Также в этих сообщениях отмечалось, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

ОБНОВЛЕНО (07:36): Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и над акваторией Черного моря 326 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 9 июня до 7:00 мск 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.

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Теги: 
БПЛА  Москва  ПВО  Собянин 

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