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Город (Москва и область)
10.06.2026, 07:25
После полуночи на 10 июня уничтожены 12 БПЛА, летевших на Москву, - Собянин
10 июня — Mossovetinfo.ru — После полуночи на 10 июня «сбиты», «уничтожены», «отражена атака» силами ПВО Минобороны 12 ...
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Город (Москва и область)
09.06.2026, 09:59
Семь БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО утром 9 июня – Собянин
9 июня — Mossovetinfo.ru — Силами ПВО Минобороны уничтожен утром 9 июня семь БПЛА, летевший на Москву. Об этом в своих ...
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Город (Москва и область)
07.06.2026, 08:23
30-градусная жара прогнозируется в московском регионе на предстоящей неделе
7 июня — Mossovetinfo.ru — В понедельник и вторник, 8–9 июня, воздух в столице может прогреться до 30 градусов, - сообща...